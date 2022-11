Nun ist sie also endgültig in die Fußstapfen ihrer großen Vorgängerin gestiegen: Anna-Lena Forster, brillante Monoski-Fahrerin aus Radolfzell, wurde in Düsseldorf vor 300 geladenen Gästen zur Para-Sportlerin des Jahres 2022 gekürt. Verdient hat sich die 27-Jährige das mit zweimal Gold und zweimal Silber bei den Winter-Paralympics Anfang des Jahres in Peking und viermal WM-Gold zuvor in Lillehammer.