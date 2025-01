Bergbahn-Werbung bei Weltcup: "Wank"-Verbot in Partenkirchen

Was für die Partenkirchener eine Liebeserklärung an den Hausberg Wank ist, liest sich im Englischen nämlich schlüpfriger: "Wank" ist ein vulgärer Ausdruck für Selbstbefriedigung. Und das soll nicht großflächig bei der TV-Übertragung in die Welt gesendet werden, wenn die alpinen Stars um Marco Odermatt, Lindsey Vonn und Co. im oberbayerischen Skigebiet ins Tal rasen.