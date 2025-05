In Belek finden die Wettkämpfe unter freiem Himmel statt. Dies könnte eine gute Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 sein, nach heutigem Stand finden die Wettkämpfe im Wasserspringen bei den nächsten Sommerspielen ebenfalls im Freien statt. Die EM läuft noch bis zum 28. Mai. Saisonhöhepunkt sind die Weltmeisterschaften in Singapur im Juli.