Alpine Ski-WM 2017: Tina Weirather wird Zweite im Super G

Quelle: reuters/Dominic Ebenbichler

"Hallo liebe Leute, ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr seid alle gesund", sagte die 30 Jahre alte Liechtensteinerin in einer Video-Botschaft auf Instagram. "Ich trete heute zurück vom Skifahren."



In 222 Weltcup-Rennen feierte sie neun Siege und stand 41 Mal auf dem Podium. "Alles hat mal ein Ende. Ich hatte eine megageile Karriere, es war das Abenteuer meines Lebens. Alles, was ich heute bin, bin ich durch das Skifahren. Und dafür bin ich sehr dankbar", erklärte Tina Weirather.