Der Tournee-Zweite von 2016 nimmt sogar in Kauf, dass er es vielleicht nie mehr zurück ganz an die Spitze schafft. Das Skispringen hat sich in seinen Verletzungsjahren enorm weiterentwickelt. Für die deutsche Mannschaft ist der reflektierte und intelligente Vater einer kleinen Tochter trotzdem ein großer Gewinn.