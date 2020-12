"Uff! Das ist ein unglaubliches Gefühl, ich bin sehr stolz und zufrieden. Das ist ein großer Tag für mich und meinen Verein, die Mitspieler. Dieser Preis gehört auch ihnen und dem Staff", sagte Lewandowski bei der virtuellen Gala "The Best" der FIFA in Zürich. Den Siegerkelch mit dem Silberball als "Krone" erhielt er aus den Händen des eigens nach München gereisten FIFA-Präsidenten Gianni Infantino.