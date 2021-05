Am Samstag wird Khedira in der Partie der geretteten Hertha bei der TSG Hoffenheim sein 107. und zugleich letztes Bundesliga-Spiel absolvieren. Verletzungen hatten ihn in seiner Karriere immer wieder zurückgeworfen. "Ich muss ehrlich zu mir sein, was ich noch kann, was ich noch will und in welchem Zustand ich bin", räumte er ein: "Ich kann nicht mehr das erfüllen, was ich selber von mir verlange."