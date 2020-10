Der härteste Meeres-Marathon für Solosegler

Le Cam hatte in schwerer See 16 Stunden in einer Luftblase im finsteren Inneren ausgeharrt, bis sein Landsmann Vincent Riou ihn spektakulär befreite. Der in Frankreich als "König Jean" bekannte 61-Jährige zelebriert in diesem Jahr als Rekordteilnehmer seinen fünften Vendée-Globe-Einsatz. Sein Motto: "Yes we Cam!"