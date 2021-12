Wer wird Sportlerin und Sportler des Jahres?

Guten Aussichten und die Hoffnung auf einen spektakulären "Sportlerin des Jahres"-Hattrick hat Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo. Die Ausnahmeathletin lieferte in Tokio einen wahren Nervenkrimi, sicherte sich mit ihrem letzten Versuch Gold - und könnte am Sonntag zum dritten Mal in Folge als strahlende Siegerin die Trophäe in Empfang nehmen. Im Fokus steht aber auch Olympiasiegerin Aline Rotter-Focken, die sich in Tokio im letzten Kampf ihrer Karriere zur ersten deutschen Olympiasiegerin im Frauen-Ringen rang.