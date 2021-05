Ob im Stadion, wo 100 Vereinsmitarbeiter*innen die 2:4-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach verfolgt hatten, oder draußen auf dem Osterdeich: für Momente war es um 17:20 Uhr still in der Stadt. Wer sich an der Weser auch nur entfernt für Fußball interessiert brauchte einen Augenblick, um den unausweichlichen Gedanken an sich heranzulassen: Werder ist abgestiegen. Knapp die Hälfte der Einwohner*innen sind jünger als 40 Jahre: sie kennen ihren Klub nur als Mitglied der 1. Bundesliga.