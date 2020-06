Bedient nach der Niederlage gegen Frankfurt: Werder Bremens Hans Carl Ludwig Augustinsson (rechts).

Quelle: Stuart Franklin/epa-efe

In Bremen wurde in den vergangen Tagen oft an den 14. Mai 2016 erinnert. Auch damals ging es gegen den Abstieg, auch damals gegen Eintracht Frankfurt. Die ganze Stadt schickte damals ihre Energie an den Osterdeich, wo tausende die "Green White Wonderwall" bildeten, durch die der Mannschaftsbus selbst mit Polizeihilfe nur schrittweise vorwärtskam.