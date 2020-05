Hamburger Ultras: Wir halten still

Dennoch wird in der Öffentlichkeit weiter darüber spekuliert, ob die Teile der Fanszene, die Geisterspiele ablehnen, versuchen könnten, diese durch ihre Anwesenheit zu verhindern.



Fanforscher Jonas Gabler ärgert sich über die öffentlich geäußerten Befürchtungen. "Diese Gruppen haben mit ihrem Engagement in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie so vernünftig sind, dass man nun - bei allem Ärger über mögliche Geisterspiele - nicht zu so einem unvernünftigen Mittel greift", sagte er dem "Hamburger Abendblatt".