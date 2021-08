Die meisten von Wiersigs Fans aber glauben an ihn. "Wenn es einer schafft, dann André", sagte ein Zuschauer nach einem Vortrag des Schwimmers am vergangenen Freitag in Kiel. In der Szene der Freiwasserschwimmer genießt er einen sagenhaften Ruf, seit er im Sommer 2019 als erster Deutscher die "Ocean’s Seven" komplettierte, die größte Herausforderung des Open-Water-Schwimmens.