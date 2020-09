Willi Lemke: Ich denke vor allem daran, was in den Teilen der Welt passiert, in denen große Armut herrscht, in denen das Gesundheits- und politische System nicht so entwickelt ist wie bei uns. Ich habe gestern in privaten Videoaufnahmen aus Kenia gesehen, wie dort Menschen mit Tränengas und Knüppeln gejagt wurden, weil sie sich nicht an die Ausgangssperren gehalten haben. Sie haben keine Supermärkte, in die sie locker reingehen könnte, und staatliche Unterstützung für kleine Betriebe gibt es auch nicht. Bei diesen existenziellen Sorgen steht der Sport hintenan. Und wenn die Kinder in Nairobi nicht mehr auf der Straße Fußball spielen können, trifft sie das auch härter als hier, weil das eine viel größere Bedeutung für sie hat.