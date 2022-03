Lesser, der nach dem Saisonende seine Karriere beenden wird und in Zukunft als Trainer arbeiten will, habe sich in den vergangenen Tagen "viele Gedanken" gemacht, was er persönlich machen könne. "Zu Hause packen wir ein paar Sachen zusammen, die in die Ukraine kommen. Medikamente, Windeln, Hygieneartikel", sagte der 33-jährige Thüringer.