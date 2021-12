Kühn lief am Freitag eine phänomenale Schlussrunde, hatte sich seinen ersten Karrieresieg mit der besten Laufzeit in der Loipe verdient. Bei Weltcup in Östersund hatte Kühn mit den Plätzen zwölf und 14 in Sprint und Verfolgung die Olympia-Norm bereits geknackt. Zuletzt stand der frühere Junioren-Weltmeister aus Bayern im Januar 2020 als Sprint-Dritter in Oberhof auf dem Podium. Mit dem dritten Podestplatz seiner Karriere verschaffte sich Kühn eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag.