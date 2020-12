Johannes Kühn kam im Verfolger auf Platz 46. Laegreid, der am Donnerstag bereits den Sprint gewonnen hatte, leistete sich über die 12,5 Kilometer einen Schießfehler. Hinter dem Norweger wurde der Franzose Émilien Jacquelin (0 Fehler/8,5 Sekunden zurück) Zweiter. Auf Rang drei lief in Johannes Thingnes Bö (3/8,9) ein weiterer der momentan so starken Norweger. Im Sprint hatten die Skandinavier noch einen Vierfacherfolg gefeiert.