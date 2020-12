Beim Triumph in Finnlands Wäldern vor knapp sechs Jahren war Doll zwar im deutschen WM-Kader, die vier Gold-Läufer hießen damals aber Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp. Der 32-jährige Lesser und der 14 Monate ältere Peiffer sind immer noch dabei und bewiesen in den ersten Rennen in Kontiolahti jeweils eine gute Frühform. So dass Teamkollege Doll beim Gedanken an Sonntag nun leuchtende Augen bekommt.