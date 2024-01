Biathlon in Oberhof: DSV-Männer-Staffel feiert Rang zwei

Damit schafften es die Schützlinge von Bundestrainer Uros Velepec auch im dritten Staffelrennen der Saison auf das Podest, nachdem es zuvor in Östersund und Hochfilzen jeweils zu Rang drei gereicht hatte. Vor 20.500 Fans in der Arena am Grenzadler war sogar die Chance auf den ersten Staffelerfolg in Oberhof seit 13 Jahren da, aber nach dem Patzer von Nawrath war die Vorentscheidung gefallen. Damit beendeten die deutschen Skijäger den ersten Heim-Weltcup des neuen Jahres nach dem Sprintsieg von Doll mit zwei Podiumsplätzen.