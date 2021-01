Am Freitag startete im Thüringer Wald mit dem Doppel-Weltcup, der am Sonntag, 17. Januar, mit den Massenstarts der Frauen und Männer endet, das nächste Wintersport-Highlight. Zwölf Rennen in zehn Tagen - das wäre für das feierfreudige Biathlon-Publikum am Rennsteig ein ganz besonderer Leckerbissen gewesen. Doch diesmal wird in Oberhof weder gesungen, noch geschunkelt, noch angefeuert, sondern gewarnt und vertröstet.