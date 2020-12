Die Goldmedaille musste sich der neue Skiflug-Weltmeister Karl Geiger auf dem Siegerpodest in der leeren Arena von Planica selbst umhängen. Ein Zeichen dafür, in welchen schwierigen Zeiten wir alle leben. Für den Oberstdorfer sind in den letzten Monaten jedoch gleich mehrere Träume in Erfüllung gegangen.