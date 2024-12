Wintersport-Newsticker: Hennig sagt für Tour de Ski ab

Linus Straßer ist in seiner Spezialdisziplin Slalom zum dritten Mal in Folge leer ausgegangen. In Alta Badia schied er im zweiten Lauf wie auch zuletzt in Val d'Isere aus. In dieser Saison bedeutet Platz sieben in Levi weiter den einzigen Lichtblick für ihn, der Münchner sucht händeringend nach seiner Bestform.

Schnellster war der Norweger Timon Haugan, der sich mit einer überragenden Vorstellung seinen ersten Saisonsieg sicherte. Zweiter wurde der Schweizer Loic Meillard (+1,13 Sekunden) und vor dem Norweger Atle Lie McGrath (+1,26).

Straßer hatte sich trotz großer Probleme in einem schwierigen ersten Durchgang mit zahlreichen Ausfällen als 18. für den zweiten Lauf qualifiziert. Hier fädelte er kurz vor dem Ziel ein.