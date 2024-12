Wintersport-Newsticker: Eisenbichler stößt zum Team

Die Skispringerinnen wollen ab 2026/2027 Teil der Vierschanzentournee sein. Doch dafür muss in Innsbruck eine Flutlichtanlage installiert werden. Klingt einfacher, als es ist. Erstmal steht am Silvestertag der Auftakt in die Zweischanzentournee "Two-Nights-Tour" an, mit Katharina Schmid in Topform.