Wintersport-Newsticker: Botet siegt überraschend in Oberhof

Mikaela Shiffrin nährt weiter die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback. Am Mittwoch wagte sich die Amerikanerin erstmals nach ihrer schweren Verletzung wieder auf Schnee, anschließend postete sie ein Video davon in den Sozialen Netzwerken. "War es ein erfolgreicher Test auf Schnee? Wir haben drei Läufe gemacht, nichts Verrücktes, aber es hat eine Menge Spaß gemacht", sagte sie zu ihren eher vorsichtigen Fahrten auf einer Piste mit Touristen.

Shiffrin hatte sich bei einem kapitalen Sturz Ende November in Killington/USA schwer in der Bauchgegend verletzt. Am 12. Dezember musste sie sich einer Operation unterziehen, bei der ihr unter anderem der abgerissene schräge Bauchmuskel wieder am Beckenkamm fixiert wurde. Im Anschluss stellte sie infrage, ob sie in dieser Saison noch einmal zurückkehren könne.