Auch ohne seinen derzeit freigestellten Anschieber Simon Wulff hat Bob-Dominator Francesco Friedrich seine Vormachtstellung im Weltcup mit einem perfekten Wochenende zurückerobert. Der Sachse siegte auf der Natureisbahn in St. Moritz im Vierer mit seinen Anschiebern Matthias Sommer, Alexander Schüller und Felix Straub vor Dauerrivale Johannes Lochner (+0,23 Sekunden) und dem Briten Brad Hall (+0,30). Vor einer Woche in Winterberg hatte Hall noch überraschend im großen Schlitten triumphiert. Adam Ammour kam am Sonntag auf den fünften Rang (+0,48).

Nach dem ersten Lauf im Vierer hatten noch Lochner und Hall zeitgleich geführt, Friedrich lag eine Hundertstel dahinter. Der viermalige Olympiasieger schlug mit Streckenrekord im zweiten Lauf aber eindrucksvoll zurück.