Wintersport-Newsticker: Biathlon: Preuß Zweite im Einzel

Simon Jocher muss wegen seiner Verletzung bei der Abfahrt in Bormio für das kommende Weltcup-Wochenende in Wengen/Schweiz absagen. Der Garmischer hatte sich vor rund zweieinhalb Wochen eine Prellung des rechten Fersenbeins zugezogen und fällt somit für die ersten Speed-Rennen des Jahres aus.

Nächstes Ziel sei es nun, so Jocher, "dass ich für Kitzbühel fit werde". Am 24. und 25. Januar gehen die Speed-Spezialisten auf der Streif in Super-G und Abfahrt an den Start.