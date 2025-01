Wintersport-Newsticker: Johannes Thingnes Bö hört auf

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat beim Weltcup-Heimspiel in Schonach geglänzt und sich mit dem dritten Podestplatz der Saison aus der Weihnachtspause zurückgemeldet. Die 19-Jährige musste sich nur der Norwegerin Ida Marie Hagen geschlagen geben. Armbruster, nach dem Springen noch Zehnte, lag im Ziel des 5-km-Langlaufs 10,5 Sekunden hinter Hagen. Für die Weltcup-Spitzenreiterin war es der fünfte Sieg im fünften Rennen des Winters und saisonübergreifend der neunte Erfolg in Serie. Zum 31. Mal in Folge seit März 2022 ging der Sieg an eine Norwegerin.

Platz drei sicherte sich die Japanerin Haruka Kasai. Zweitbeste Deutsche war Jenny Nowak (Sohland) als Zwölfte.