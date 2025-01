Wintersport-Newsticker: Forster mit 2. Sieg am Feldberg

Jacob Schramm ist beim zweiten Abfahrtstraining auf der berüchtigten Streif in Kitzbühel schwer gestürzt. Ob und wie schwer sich der 26-Jährige dabei verletzte, war zunächst unklar, es besteht der Verdacht auf eine Knieverletzung. Schramm wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus im nahen St. Johann geflogen. Von dort wird er nach Angaben des Deutschen Skiverbandes (DSV) in die Unfallklinik in Murnau verlegt werden.

Schramm, der im vergangenen Januar in Kitzbühel erstmals im Weltcup gestartet war (50.) und seitdem weitere vier Rennen bestritten hat, stürzte nach einer Minute Fahrzeit in einer Passage nach dem Seidlalm-Sprung. Er war in Rücklage geraten und flog nahezu ungebremst ins nahe Fangnetz. Im ersten Trainingslauf hatte er Rang 42 belegt.