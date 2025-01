Wintersport-Newsticker: Brignone siegt hauchdünn vor Goggia

Cyprien Sarrazin fühlt sich nach seinem schweren Trainingssturz in Bormio auf dem Weg der Besserung. In den sozialen Medien verbreitete der Skirennfahrer ein Video, in dem er sich für die vielen Nachrichten und die Unterstützung der Fans bedankt. Es gehe ihm immer besser, sagte Sarrazin.

Der Franzose war auf der berüchtigten Stelvio-Piste am 27. Dezember gestürzt und per Hubschrauber geborgen worden. Noch am selben Abend war er wegen eines Subduralhämatoms, einer Blutung in der Nähe des Gehirns, in einem Krankenhaus in Sondalo operiert worden.