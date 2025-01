Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe kehren am Wochenende in Willingen zumindest kurzzeitig in den Skisprung-Weltcup zurück. Sie gehören zum zusätzlichen Aufgebot der "nationalen Gruppe", das der Deutsche Skiverband zweimal pro Saison als Ausrichter für jeweils ein Springen melden darf - zuvor war dies in Garmisch-Partenkirchen der Fall. Leyhe und Eisenbichler (beide 33) hatten ihren Platz im Weltcup-Team nach mäßigen Leistungen um den Jahreswechsel verloren. Um sich für mehr als einen Wettbewerb zurück ins Aufgebot von Bundestrainer Stefan Horngacher zu springen, müssten beide in Willingen wohl in den Top-10-Bereich kommen. Und nur dann bleibt ihnen die Chance auf einen Start bei der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) erhalten. Das Aufgebot für die beiden Springen am Samstag (16 Uhr) und Sonntag (16 Uhr) führt Pius Paschke an.

Bei den Frauen, die am Samstag (12 Uhr) einen Wettkampf bestreiten, will Katharina Schmid nach schwachen Leistungen in Japan wieder einen Schritt nach vorne machen. Eröffnet wird das Wochenende am Freitag (16.10 Uhr/jeweils ARD) mit einem Mixed-Team-Wettbewerb.