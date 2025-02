Skilangläuferin Laura Gimmler (Bild) ist erstmals in ihrer Karriere auf dem Podest gelandet. Die 31-Jährige belegte im Klassik-Sprint im französischen Cogne nach einer starken Vorstellung den dritten Rang. Der Sieg ging an die Schwedin Maja Dahlqvist vor Nadine Fähndrich aus der Schweiz. Klubkollegin Coletta Rydzek rundete als Sechste das starke deutsche Ergebnis ab. Die eher auf längeren Strecken starke Olympiasiegerin Katharina Hennig belegte am Samstag den 20. Rang, Sofie Krehl folgte auf Position 27.

Bei den Männern schaffte es am Samstag aus deutscher Sicht einzig Jan Stölben in das Viertelfinale der besten 30 Starter, dort war auf Rang 19 aber Endstation. Erik Valnes führte einen norwegischen Dreifacherfolg an.