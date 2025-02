Wintersport-Blog: Odermatt Weltmeister im Super-G

Emma Aicher schüttelte ein wenig fassungslos den Kopf. Nach ihrem hervorragenden sechsten Rang im Super-G hat sich die 21-Jährige bei der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm ein weiteres Mal als Außenseiterin mit Medaillenchancen für die Abfahrt am Samstag (11.30 Uhr/ARD und ZDF) präsentiert. Beim letzten Trainingslauf am Freitag fuhr sie mit der hohen Startnummer 27 auf Rang drei, in den beiden Fahrten zuvor war sie auf den Rängen vier und acht gelandet.

Aicher kam mit 0,43 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Ester Ledecka (Tschechien) ins Ziel am Fuße des Zwölferkogels. Zudem zeigte Kira Weidle-Winkelmann mit Rang acht (+1,21 Sekunden) aufsteigende Tendenz.