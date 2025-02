Wintersport-Blog: Vinzenz Geiger in Otepää auf dem Podest

Für den Kanadier Cameron Alexander ist die alpine Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm bereits beendet. Der Dritte der Abfahrt bei den Weltmeisterschaften 2023 in Courchevel, der in dieser Saison auch auf der legendären Streif auf dem Treppchen stand, verletzte sich am Donnerstag im Training am Knie. Wie der Weltverband FIS bekannt gab, kehrt Alexander nach Kanada zurück, um sich genauer untersuchen zu lassen.