Wintersport-Blog: Lochner holt EM-Gold im Viererbob

Christoph Glötzner ist bei der Para-WM der Alpinen in Maribor ein Achtungserfolg im Riesenslalom gelungen. Der 21-Jährige fuhr in der stehenden Klasse auf Rang sieben und war damit Schnellster in der Klasse der einbeinigen Skifahrer. Nur gut zwei Sekunden fehlten in der Gesamtwertung aufs Podest. In der Klasse der Sehbehinderten landete Alexander Rauen mit Guide Jeremias Wilke beim WM-Debüt auf Rang neun. Der 23-Jährige fuhr in beiden Läufen die neuntbeste Zeit und lag so letztlich elf Sekunden hinter einem Medaillenrang.