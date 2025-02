Wintersport-Blog: WM-Riesenslalom: Brignone in Führung

Franziska Preuß führt die deutsche Mixed Staffel zum Start der WM in Lenzerheide an. Die Gesamtweltcupführende übernimmt auf den 4x6 Kilometern die zweite Position. Startläuferin ist am Mittwoch (14.30 Uhr/ZDF) Selina Grotian, auf den Männerstrecken übernehmen Philipp Nawrath sowie Schlussläufer Justus Strelow.

Die DSV-Mixed Staffel kämpft um die erste Medaille bei einem Großereignis seit 2019, zuletzt ging der Deutsche Skiverband im Auftaktrennen fünf Mal in Serie leer aus. Als Top-Favorit geht Norwegen an den Start, die im Frauenbereich mit Julia Simon und Lou Jeanmonnot dominanten Franzosen treten als Titelverteidiger an. Außerdem ist Schweden heißer Medaillenkandidat.