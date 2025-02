Wintersport-Blog: DSV-Adler in Sapporo historisch schlecht

Die angeschlagenen deutschen Skispringer haben in Japan die nächste krachende Pleite kassiert. Beim letzten Weltcup vor der WM kam Rückkehrer Pius Paschke (im Bild links) im ersten von zwei Springen in Sapporo als bester Deutscher nur auf Platz 23. Zum ersten Mal seit 14 Jahren landete kein DSV-Springer im Weltcup unter den besten 20. Andreas Wellinger (im Bild rechts), im Vorjahr Dritter in Sapporo, kam auf Platz 24, Stephan Leyhe landete auf Rang 29.

Mit einem überlegenen Heimsieg meldete sich Japans Topstar Ryoyu Kobayashi nach längerer Schaffenskrise kurz vor der WM in Trondheim (26. Februar bis 9. März) eindrucksvoll zurück. Mit Sprüngen auf 137,0 und 136,5 m (286,4 Punkte) siegte der dreimalige Tourneechampion deutlich vor dem Österreicher Jan Hörl (266,7) und Domen Prevc aus Slowenien (266,2). Zum sechsten Mal in Folge landete kein deutscher Skispringer in den Top 10. Für die DSV-Adler war es zudem das 14. Springen in Folge ohne Podestplatz. Eine längere Flaute innerhalb einer Saison hatte es zuletzt im Winter 2007/08 gegeben.