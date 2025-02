Wintersport-Blog: Biathletin Johanna Puff bekommt WM-Chance

Johanna Puff (Bild) wird in Lenzerheide überraschend ihr Debüt bei einer Biathlon-Weltmeisterschaft geben. Die 22-Jährige aus Bayern ist in das Aufgebot fürs Einzel am Dienstag (15.05 Uhr/ZDF) berufen worden. Damit muss die erfahrenere Sophia Schneider pausieren. Die 27-Jährige war im Sprint Elfte geworden und hatte in der Verfolgung Rang 23 belegt.

Puff war in dieser Saison im Weltcup nur beim Auftakt in Kontiolahti dabei, hat da aber die WM-Norm nicht erfüllt.

Angeführt wird das deutsche Aufgebot im Einzel von Franziska Preuß. Neben Puff sind zudem Selina Grotian und Julia Tannheimer am Start.