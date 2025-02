Wintersport-Blog: Shiffrin vor 100. Weltcup-Sieg

Der Deutsche Skiverband DSV reist mit vermindertem Aufgebot zum Weltcup-Wochenende in die Schweiz. Simon Jocher verpasst die Rennen in Crans Montana wegen Rückenproblemen. Der 28-Jährige kämpfte schon in den letzten Wochen immer wieder mit Verletzungen.

Die Speed-Spezialisten bestreiten in der Schweiz jeweils einen Wettbewerb in der Abfahrt und im Super-G. Für den DSV gehen Romed Baumann und Luis Vogt an den Start.