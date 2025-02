Wintersport-Blog: Multi-Talent aus Haiti eröffnet Nordisch-WM

Mit der Qualifikation der kleinen Langlauf-Nationen und einem bemerkenswerten Doppelstart haben am Mittwoch die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Trondheim begonnen. Celine Marti aus Haiti ging mit der Startnummer 1 ins Rennen über 7,5 km. Die 45-Jährige war zwei Wochen zuvor bei der alpinen Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm im Slalom und Riesenslalom angetreten.

Neben Marti ragte die Brasilianerin Jacqueline Mourao, ebenfalls bereits 45 Jahre alt, als Multitalent heraus. Mourao hat seit 2004 an drei Olympischen Sommerspielen im Radsport und fünf Winterspielen im Skilanglauf sowie Biathlon teilgenommen. 2014 in Sotschi und 2022 in Peking war sie Brasiliens Fahnenträgerin.

Die ersten Medaillen werden am Donnerstag (ZDF live) vergeben, und zwar mit den Sprintrennen der Langläufer und Langläuferinnen, sowie dem ersten Wettbewerb der Nordischen Kombiniererinnen. Dort zählt Nathalie Armbruster als Gesamtweltcupführende zu den Medaillenkandidatinnen.