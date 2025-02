Wintersport-Blog: Kombiniererin Armbruster vor Springen 4.

Ihre leidigen Landungs-Probleme haben Skispringerin Selina Freitag beim Weltcup in Hinzenbach (Österreich) erneut den ersten Weltcupsieg gekostet. Wie schon am Samstag sprang die 23-Jährig aus Aue im zweiten Wettbewerb zwei Mal weiter als Nika Prevc, musste sich aber in der Endabrechung wieder mit Platz zwei hinter der slowenischen Seriensiegerin begnügen.

"Ich bin eben keine Landekatze", sagte Freitag, die zum achten Mal in ihrer Karriere Zweite wurde. Prevc feierte mit Sprüngen auf 90,0 und 87,0 (244,0 Punkte) ihren sechsten Weltcupsieg in Folge und lag knapp vor Freitag (241,5(90,5+88,0), die in beiden Durchgängen keinen oder nur einen angedeuteten Telemark setzen.