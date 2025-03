Wintersport-Blog: Skicrosser Wilmsmann Zweiter in Georgien

Langläuferin Katharina Hennig verzichtet bei der WM in Trondheim auf den Skiathlon am Sonntag und wird ihr erstes Rennen bei den Titelkämpfen in Norwegen erst am Dienstag über 10 km bestreiten.

"Katha ist im Skating-Stil nicht so stark, dass sie eine Chance hätte, um das Podium mitzulaufen. Im Klassik-Zehner hat sie aber immer die Chance, sich ganz vorne zu platzieren, auch wenn sie keine Topform hat. Deshalb liegt der Fokus ganz klar auf den 10 km und den Teamwettbewerben“, erklärte DSV-Cheftrainer Peter Schlickenrieder.