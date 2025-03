Wintersport-Blog: Schweizer dominieren Abfahrt in Kvitfjell

Marco Odermatt hat den vorzeitigen Gewinn der Kristallkugel in der Abfahrt verpasst. Der 27-Jährige, dem der vierte Gesamtweltcup-Triumph in Serie praktisch nicht mehr zu nehmen ist, belegte am Samstag bei der zweiten Abfahrt im norwegischen Kvitfjell den zweiten Rang hinter seinem Landsmann Franjo von Allmen (Bild). Von Allmen rückte damit vor dem Weltcupfinale in Sun Valley/USA Ende März in der Disziplinwertung bis auf 83 Punkte an Odermatt heran. Odermatt fehlten im Ziel nur 0,28 Sekunden auf von Allmen, Stefan Rogentin (+0,38) komplettierte als Dritter das Schweizer Podium.

Odermatt liegt bei sieben ausstehenden Weltcuprennen nun 520 Punkte vor dem Norweger Henrik Kristoffersen, der für gewöhnlich nur im Slalom und Riesenslalom antritt und fernab dieser Disziplinen kaum Chancen auf gute Resultate hat.