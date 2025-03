Wintersport-Blog: Deutsche Mix-Skeletonis ohne WM-Medaille

Der Nordischen Ski-WM droht rund um die letzte Entscheidung der Skispringer ein Chaos. Österreich, Slowenien und Polen legten noch während der Entscheidung von der Großschanze Protest gegen die Wertung aller norwegischen Starter ein. Die Gastgeber stehen unter Verdacht, ihre Anzüge nach dem offiziellen Chippen verändert zu haben - dies ist nicht erlaubt.

Zuvor waren Videos bekannt geworden, in denen Norweger in ihrem Teamhotel offensichtlich an ihren Anzügen nähen. Die Fenster sind nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung mit schwarzer Folie abgeklebt. Angesicht der "Videos, die man gesehen hat", bestehe der Verdacht, "dass Anzüge nach dem Chippen manipuliert wurden", so ein Vertreter des Österreichischen Ski-Verbands. Laut ARD wurde der Protest inzwischen abgewiesen.