Wintersport-Blog: Pech für Freitag: Skifliegen abgebrochen

Beim Skifliegen der Frauen auf dem Riesenbakken im norwegischen Vikersund ist der erste Durchgang nach 21 von 22 Springerinnen abgebrochen worden und für den Nachmittag neu angesetzt worden. Heftige Böen hatten zunächst für diverse Unterbrechungen gesorgt. Der Wettkampf wird nun um 15.45 Uhr neu beginnen und in nur einem Durchgang ausgetragen (im ZDF-Livestream). Für 17.00 Uhr ist das Fliegen der Männer angesetzt.

Nur Sloweniens Weltrekordlerin Nika Prevc hätte am Vormittag noch springen müssen. Da aber für die nächsten Stunden keine Besserung in Sicht war, brach die Jury den Wettkampf ab und strich die bisherigen Ergebnisse. Bitter: Vizeweltmeisterin Selina Freitag (Oberwiesenthal) lag zu diesem Zeitpunkt in Führung. Prevc, die am Vortag den Weltrekord auf 236,0 m verbessert hatte, ist aber derzeit derart überlegen, dass sie bei einigermaßen regulären Bedingungen wohl an ihrem 20. Geburtstag zum 20. Weltcupsieg geflogen wäre.