Stephan Leyhe beendet Skispringer-Karriere

Mit einem Doppelschlag hat Victoria Carl einen Riesenschritt zum historischen ersten Podium einer deutschen Skilangläuferin im Gesamtweltcup gemacht. Die Thüringerin wurde am Holmenkollen in Oslo über 10 km im klassischen Stil Dritte und festigte damit Platz zwei in der Gesamtwertung. Schon am Samstag war Carl Dritte über die doppelte Distanz geworden.

Carl lag 10,0 Sekunden hinter der Schwedin Moa Ilar, die sich vor der Norwegerin Heidi Weng (+1,6) durchsetzte. Die US-Amerikanerin Jessie Diggins, die im Gesamtweltcup praktisch uneinholbar führt, wurde Sechste. Carl ließ Ihre schärfsten Kontrahentinnen Kerttu Niskanen (Finnland/8.) und Astrid Oyre Slind (Norwegen/13.) deutlich hinter sich.

Vor den letzten vier Saisonrennen am Mittwoch in Tallinn und am folgenden Wochenende in Lahti liegt Diggins mit 2071 Punkten vor Carl (1641). Niskanen (1520) ist Dritte vor Slind (1515).



-> Video: Das Rennen in der Zusammenfassung