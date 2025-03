Wintersport-News: Eisenbichler fliegt Bestweite in Planica

Franziska Preuß (Bild) hat im Kampf um den Gesamtweltcup einen Rückschlag hinnehmen müssen. Durch den fünften Platz in der Verfolgung von Oslo verlor die 31-Jährige das Gelbe Trikot der Führenden an Lou Jeanmonnot. Die Französin, die vor Elvira Öberg aus Schweden und Lena Häcki-Groß aus der Schweiz gewann, geht am Sonntag (13.15 Uhr/ARD) mit einem Vorsprung von fünf Zählern in das letzte Rennen des Winters.

Sprintsiegerin Preuß und Jeanmonnot (1 Schießfehler) gingen zeitgleich auf die Strecke und lieferten sich einen harten Kampf. Doch nachdem beide Athletinnen jeweils einmal liegend vorbeigeschossen hatten, patzte die Bayerin bei der dritten Einlage doppelt und geriet ins Hintertreffen. Ihre fünf Teamkolleginnen schafften es nicht unter die besten 20.