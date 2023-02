In keiner Sportart bei dieser WM dominiert eine Athletin oder ein Athlet so deutlich wie bei der Frauen-Kombi. Westvold Hansen steckte auch einen Sturz im Langlaufrennen weg. Sie hatte bereits die WM-Premiere ihrer Disziplin vor zwei Jahren in Oberstdorf gewonnen. In den vergangenen 17 Weltcup-Rennen siegte die 20-Jährige nur einmal nicht - nach einem Sturz in Schonach vor knapp einem Jahr.