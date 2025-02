Nordische Ski-WM: Auch das Kombinierer-Team holt Silber

Das deutsche Mixed-Team der Kombinierer gewinnt bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim Silber. Gold geht nach Norwegen, Bronze an Österreich.

Bronze ging ebenfalls wie 2023 in Planica an Österreich.

Platz drei nach dem Springen

In der Loipe schnappte sich Schmid direkt den Japaner Akito Watabe und übergab auf Rang zwei, den Nowag und Armbruster gegen die starken Zwillingsschwestern Yuna und Haruka Kasai verteidigten. Die Japanerinnen hatten am Donnerstag Gold und Bronze im Einzel geholt. Für ganz nach vorne reichte es aber nicht. "Am Ende sind wir sehr glücklich mit dem Einstand", sagte Cheftrainer Eric Frenzel:

Für die Kombinierer geht es am Wochenende direkt Schlag auf Schlag weiter: Die Männer kämpfen am Samstag im Compact-Format um den ersten Einzel-Titel in Trondheim, Armbruster und Co. bestreiten am Sonntag ebenfalls auf der Normalschanze bereits ihren letzten WM-Wettkampf.