Das Land Bayern hat trotzdem grünes Licht für das größte Sportevent in Deutschland in Corona-Zeiten gegeben, da laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek ähnlich wie zuletzt bei der Rodel-WM am Königssee ein "tragfähiges Hygiene- und Testkonzept" ausgearbeitet wurde. Konkret heißt das, dass sich jeder Beteiligte am Großevent alle zwei Tage einem Corona-PCR- oder -Antigentest unterziehen muss.