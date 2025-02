Im Skispringen hat die Deutsche Katharina Schmid sieben WM-Titel auf dem Konto und könnte mit einer weiteren Goldmedaille den Österreicher Thomas Morgenstern (achtmal Gold) in der WM-Rekordliste einholen. In der Nordischen Kombination führt der Norweger Jarl Magnus Riiber mit acht Titel die ewige WM-Wertung an - er ist in Trondheim einer der Topfavoriten auf weitere Goldmedaillen.